03 de Dezembro de 2025 • 16:15

Educação

CEI Nizete Figueiredo promove Semana da Saudade para estudantes

A atividade foi planejada para acolher sentimentos como despedida, crescimento e expectativa, trabalhando de forma sensível com as crianças

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 12:33

Atualizado em 03/12/2025 às 12:55

O Centro de Educação Infantil (CEI) Nizete Figueiredo realizou, na última semana, uma programação especial dedicada aos alunos do Pré II, turma que se despede da educação infantil e se prepara para ingressar no ensino fundamental. Batizada de "Semana da Saudade", a iniciativa teve como objetivo celebrar a transição, fortalecer vínculos e criar memórias afetivas para as crianças.

Um dos momentos mais aguardados foi o "Dia do Cinema", no qual os estudantes assistiram ao filme "Zootopia 2" em uma sessão especialmente organizada dentro da escola, simulando a experiência de um cinema. A atividade buscou não apenas entreter, mas também marcar simbolicamente essa etapa de despedida com uma lembrança lúdica e coletiva.

A Semana da Saudade foi planejada para acolher sentimentos como despedida, crescimento e expectativa, trabalhando de forma sensível com as crianças que encerram um ciclo de vivências na educação infantil. "É um período dedicado a reconhecer a trajetória vivida, reafirmar aprendizagens e criar memórias que seguirão com os pequenos", explicou a equipe pedagógica da unidade.

A iniciativa reflete a abordagem pedagógica do CEI, que busca integrar o cuidado emocional e o desenvolvimento social ao processo educativo, especialmente em momentos de transição significativa. A escola segue agora acompanhando a preparação dos alunos para a nova fase escolar, reforçando a parceria com as famílias e o compromisso com uma educação integral e humanizada.

