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Centro promove encontro de cinoterapia em AnastÃ¡cio com cÃ£es da PolÃ­cia Militar

Terapia assistida por animais estimula desenvolvimento cognitivo e sensorial de pacientes com transtorno do espectro autista; iniciativa contou com participaÃ§Ã£o de familiares e equipe de saÃºde

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 17:30

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Durante a atividade, pacientes e familiares tiveram o primeiro contato com os cÃ£es e participaram de circuitos preparados pela equipe / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

O Centro Ambulatorial Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CEAME-TEA) de Anastácio realizou nesta terça-feira (24) o primeiro encontro de cinoterapia, terapia assistida por animais que contribui para o desenvolvimento e bem-estar dos pacientes. A iniciativa marcou um momento importante na ampliação das estratégias terapêuticas oferecidas pela unidade.

Durante a atividade, pacientes e familiares tiveram o primeiro contato com os cães e participaram de circuitos preparados pela equipe. As ações foram planejadas com foco na estimulação cognitiva e sensorial, promovendo aprendizado, interação e momentos de alegria.

O encontro contou com a presença do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, das coordenadoras Tainara Nunes (Atenção Especializada em Saúde) e Larissa Urunaga (CEAME-TEA), além da equipe da Polícia Militar, por meio do Canil Setorial, com os cães Zeck e Barth. A parceria entre a saúde e a segurança pública reforça a importância de práticas humanizadas no cuidado com os pacientes.

A cinoterapia utiliza cães treinados como facilitadores no processo terapêutico, auxiliando na socialização, no controle emocional e no desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas. A atividade será incorporada à rotina do CEAME-TEA como mais uma ferramenta de apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com autismo, ampliando as possibilidades de cuidado e inclusão.

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