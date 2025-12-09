Cerimônia emocionante marca formatura do Proerd Kids em Anastácio

Além dos instrutores do programa, familiares e amigos lotaram o espaço para prestigiar as crianças / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Centro de Convenções foi palco de uma celebração especial: a solenidade de formatura das crianças do Proerd Kids das Escolas Municipais Aracy Moreira dos Santos e Josefa Maria da Conceição – Dona Zefa, na segunda-feira, dia 8. O evento contou com a entrega de certificados aos alunos do 1º ano que concluíram o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

Desenvolvido em parceria entre a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação, e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (7º Batalhão), o Proerd tem como objetivo promover valores como cidadania, autocontrole, tomada de decisões responsáveis e resistência às pressões negativas desde a infância.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições envolvidas, entre eles a Secretária Municipal de Educação Vera Terra, representando o Prefeito Manoel Aparecido (Cido); a Vereadora Vilma Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal; o Tenente Wislley Willeman, Comandante da PM em Dois Irmãos do Buriti, representando o 7º Batalhão; a diretora Suely Lopes, da EM Aracy Moreira dos Santos; a diretora Sirlene Moura, da EM Dona Zefa; e a Sargento Jaqueline Brites, Coordenadora do Proerd na região.

Além dos instrutores do programa, familiares e amigos lotaram o espaço para prestigiar as crianças, em uma noite marcada por aplausos, sorrisos e o sentimento de conquista coletiva.

O programa é aplicado em escolas da rede pública com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes, fortalecendo a integração entre escola, família e polícia. A formatura do Proerd Kids simboliza não apenas a conclusão de um ciclo educacional, mas o início de uma caminhada baseada em escolhas conscientes e seguras. A Secretaria de Educação e a Polícia Militar reforçam a importância dessa parceria para a formação cidadã dos alunos e agradecem o envolvimento de toda a comunidade escolar no sucesso do programa.

