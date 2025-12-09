Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 19:32

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Cerimônia emocionante marca formatura do Proerd Kids em Anastácio

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições envolvidas

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 17:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Além dos instrutores do programa, familiares e amigos lotaram o espaço para prestigiar as crianças / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Centro de Convenções foi palco de uma celebração especial: a solenidade de formatura das crianças do Proerd Kids das Escolas Municipais Aracy Moreira dos Santos e Josefa Maria da Conceição – Dona Zefa, na segunda-feira, dia 8. O evento contou com a entrega de certificados aos alunos do 1º ano que concluíram o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

Desenvolvido em parceria entre a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação, e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (7º Batalhão), o Proerd tem como objetivo promover valores como cidadania, autocontrole, tomada de decisões responsáveis e resistência às pressões negativas desde a infância.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições envolvidas, entre eles a Secretária Municipal de Educação Vera Terra, representando o Prefeito Manoel Aparecido (Cido); a Vereadora Vilma Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal; o Tenente Wislley Willeman, Comandante da PM em Dois Irmãos do Buriti, representando o 7º Batalhão; a diretora Suely Lopes, da EM Aracy Moreira dos Santos; a diretora Sirlene Moura, da EM Dona Zefa; e a Sargento Jaqueline Brites, Coordenadora do Proerd na região.

Além dos instrutores do programa, familiares e amigos lotaram o espaço para prestigiar as crianças, em uma noite marcada por aplausos, sorrisos e o sentimento de conquista coletiva.

O programa é aplicado em escolas da rede pública com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes, fortalecendo a integração entre escola, família e polícia. A formatura do Proerd Kids simboliza não apenas a conclusão de um ciclo educacional, mas o início de uma caminhada baseada em escolhas conscientes e seguras. A Secretaria de Educação e a Polícia Militar reforçam a importância dessa parceria para a formação cidadã dos alunos e agradecem o envolvimento de toda a comunidade escolar no sucesso do programa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Reforço

Anastácio recebe 10 novas roçadeiras para serviços de limpeza urbana

Oportunidade

Anastácio inicia hoje curso gratuito de Excel Básico

Educação

Estudante de Anastácio conquista 3º lugar no Concurso Agrinho 2025

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

31º Campean de Anastácio encerra com homenagens e escolas premiadas

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

Publicidade

Empreendedorismo

Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

ÚLTIMAS

Saúde

Raio-X portátil acelera diagnóstico e vigilância da tuberculose em presídios

O equipamento, compacto e transportável em uma mala, opera de maneira ágil, possibilitando a realização de até 150 radiografias em um único dia

Solidariedade 

Bazar da ACCE começa dia 13 com produtos preços populares

Toda a arrecadação será revertida para o projeto Casa da Esperança

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo