Cheia do rio Aquidauana se aproxima de hotel e interdita acesso à Prainha

O Pantaneiro / João Eric

A elevação do nível do rio Aquidauana segue causando impactos em Anastácio. Neste sábado (07), a água já se aproximou de um hotel localizado às margens do rio, acendendo o alerta para moradores, comerciantes e hóspedes da região ribeirinha.

Com a continuidade da subida do rio, o acesso à Prainha de Anastácio foi interditado por questões de segurança. A área, que já está praticamente coberta pelas águas, tornou-se imprópria para circulação de pessoas e veículos, devido ao risco de novos alagamentos e à força da correnteza.

O cenário evidencia a força da cheia do rio Aquidauana, que vem avançando rapidamente e modificando a paisagem em pontos tradicionais de lazer e turismo do município. A proximidade da água com estabelecimentos às margens do rio preocupa, especialmente caso o nível continue subindo nas próximas horas.

As autoridades locais acompanham a situação e reforçam a orientação para que a população evite áreas alagadas, respeite as interdições e fique atenta aos comunicados oficiais. O monitoramento do rio segue constante diante do risco de novos transtornos.