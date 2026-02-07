Cheia do rio Aquidauana se aproxima de hotel e interdita acesso à Prainha

Água já atinge frente e lateral do Hotel Aruanã, em Anastácio,
O Pantaneiro / João Eric
A elevação do nível do rio Aquidauana segue causando impactos em Anastácio. Neste sábado (07), a água já se aproximou de um hotel localizado às margens do rio, acendendo o alerta para moradores, comerciantes e hóspedes da região ribeirinha.
Com a continuidade da subida do rio, o acesso à Prainha de Anastácio foi interditado por questões de segurança. A área, que já está praticamente coberta pelas águas, tornou-se imprópria para circulação de pessoas e veículos, devido ao risco de novos alagamentos e à força da correnteza.
O cenário evidencia a força da cheia do rio Aquidauana, que vem avançando rapidamente e modificando a paisagem em pontos tradicionais de lazer e turismo do município. A proximidade da água com estabelecimentos às margens do rio preocupa, especialmente caso o nível continue subindo nas próximas horas.
As autoridades locais acompanham a situação e reforçam a orientação para que a população evite áreas alagadas, respeite as interdições e fique atenta aos comunicados oficiais. O monitoramento do rio segue constante diante do risco de novos transtornos.
Capacitação
Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich
Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira
Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana
Chuvas
A guarnição, utilizando uma embarcação, deslocou-se até o local e constatou que o quintal do imóvel estava completamente alagado
Chuvas
A interdição faz parte dos esforços da administração municipal para normalizar a situação após danos causados por condições climáticas adversas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS