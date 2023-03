Churrascaria 'O Laçador' fecha deixando gostinho de saudades e belas histórias

Churrascaria Laçador encerra trabalhos após 40 anos / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A churrascaria "O Laçador", mais famosa de Anastácio e região, anuncia o fechamento após 40 anos de atendimentos. Deixando o gostinho de saudades e belas histórias, o empreendimento faz parte de lembranças saudosistas de clientes.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o casal Gustavo Bagatini Pozza e Rafaelly Caramalac Pozza contam que estavam a frente dos negócios, iniciados pelos pais e tios de Gustavo na década de 1980. Eles agradeceram aos clientes e contaram um pouco da história da empresa que encerra o ciclo após difícil decisão pessoal do casal.

"Meus familiares vieram do sul e montaram o negócio aqui em Anastácio. Eles já mexiam com ramo de churrascaria e trouxeram a tradição do churrasco gaúcho para cá. Eu com 1 ano de idade já estava aqui na churrascaria e hoje estou com 41, ou seja, cresci dentro do Laçador", disse Gustavo.

A esposa dele, Rafaelly destacou que muitos clientes assíduos marcavam presença na churrascaria não só aos domingos como em dias da semana. "A gente tinha os colaboradores que almoçavam aqui diariamente, os vendedores, as firmas, e assim que a gente conta que vai fechar muita gente se emociona e chora."

Ficar no coração das pessoas

O casal também se emocionou durante a entrevista e ambos confirmaram que O Laçador vai ficar no coração das pessoas. "E nós também vamos sentir muita falta. Tivemos muitos funcionários que passaram por aqui. Nossos funcionários são de anos, são pessoas muito importantes para nós e fazem parte da nossa família há mais de 20 anos. Alguns saíram depois voltaram e os mais novos tem uns 8 meses de casa e já fazem parte do time também."

Segundo o empresário, o momento mais difícil da churrascaria foi na época da pandemia, onde trabalharam nos dias liberados, não dispensaram nenhum dos funcionários e sobreviveram a crise. "Se a gente parasse ia ser pior para todo mundo."

A churrascaria Laçador recebia artistas que iam se apresentar na cidade, turistas e até mesmo tinha como cliente assíduo o compositor Almir Sater. "Ele direto estava aqui. Quando ia para a fazenda sempre que podia, ele dava uma parada na churrascaria."

Agradecimento

O casal agradeceu a todos os clientes da região pelos anos em que frequentaram a churrascaria O Laçador. São ciclos que fecham e abrem outras portas, disseram.

"A gente agradece a todos os clientes, amigos, funcionários, colaboradores, as famílias que vinham aqui. Porque nossos clientes eram desde as criancinhas que nos viam na porta da escola e diziam quererem almoçar aqui, até os mais velhos. Então, queremos agradecer de coração a todo o carinho, respeito e amizade que a gente construiu ao longo desses 40 anos."

Rafaelly destaca que a decisão de fechar as portas foi em comum acordo e que ainda não foi decidido se irão retomar as atividades futuramente.

"O Laçador hoje é o que é, por causa das nossas cidades de Anastácio e Aquidauana. Todos os clientes são muito importantes. Foi uma decisão difícil fechar, mas precisamos desse tempo e somente depois iremos decidir se voltaremos a abrir as portas."