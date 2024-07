Ciclista fica ferido em acidente com carro em Anastácio

Divulgação

Um ciclista de 58 anos precisou ser hospitalizado após ficar ferido em um acidente envolvendo um carro. O fato aconteceu na noite de ontem (13), por volta das 19h, na rua Manoel Murtinho esquina com Acogo, em Anastácio.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, a equipe de resgate encontrou o Sr. C. J. D. da S., de 58 anos, condutor da bicicleta. Ele estava consciente e orientado, porém deitado de costas com um ferimento no supercílio esquerdo, além de queixar-se de dor no ombro esquerdo, indicando possível fratura.



Os bombeiros prestaram os primeiros socorros imediatamente e transportaram a vítima até o Pronto-Socorro de Aquidauana, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e tratamento. O estado de saúde atual do Sr. C. J. D. da S. não foi atualizado até o momento.



As circunstâncias precisas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.