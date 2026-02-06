Ciclista morre em grave acidente em Anastácio 

A Polícia Militar está no local e realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente, / O Pantaneiro

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista no fim da tarde desta sexta-feira (06), em Anastácio. A ocorrência foi registrada na Avenida Integração, no cruzamento com a Rua Moisés Flores Nogueira, na região alta da cidade, próximo a um atacado.

Segundo informações preliminares, um caminhão boiadeiro atingiu o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a vítima fatal não foi identificada.

A Polícia Militar está no local e realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente, aguardando a chegada da perícia técnica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, porém não houve possibilidade de atendimento, uma vez que o óbito foi constatado no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Anastácio, que ficará responsável pela investigação do caso.

