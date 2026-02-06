Ciclista morre em grave acidente em Anastácio 

Fatalidade aconteceu após colisão com caminhão boiadeiro em Anastácio
A Polícia Militar está no local e realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente, / O Pantaneiro
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista no fim da tarde desta sexta-feira (06), em Anastácio. A ocorrência foi registrada na Avenida Integração, no cruzamento com a Rua Moisés Flores Nogueira, na região alta da cidade, próximo a um atacado.
Segundo informações preliminares, um caminhão boiadeiro atingiu o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a vítima fatal não foi identificada.
A Polícia Militar está no local e realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente, aguardando a chegada da perícia técnica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, porém não houve possibilidade de atendimento, uma vez que o óbito foi constatado no local.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Anastácio, que ficará responsável pela investigação do caso.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Capacitação
Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich
Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira
Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana
Muita água
O cenário de alerta começou ainda na manhã de quarta-feira (4), quando o Rio Aquidauana amanheceu em forte elevação após subir cerca de 1,5 metro em menos de 12 horas
Ajuda
A comunidade também está sendo mobilizada para colaborar com doações de alimentos, como pães, bolos, tortas, suco e café, que podem ser entregues na Casa dos Padres
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS