Ciclista morto em acidente em Anastácio é identificado

O Pantaneiro

Foi identificado como Ramão Peixoto, de 71 anos, o ciclista que morreu em um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta sexta-feira (06), em Anastácio.

O acidente ocorreu na Avenida Integração, no cruzamento com a Rua Moisés Flores Nogueira, na região alta da cidade, nas proximidades de um atacado. De acordo com informações preliminares, Ramão Peixoto foi atingido por um caminhão boiadeiro enquanto trafegava de bicicleta pela via.

Com o impacto, o idoso sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente. A delegada de plantão da Polícia Civil de Anastácio juntamente com investigadores estiveram no local. O motorista do caminhão envolvido no acidente permaneceu no local durante todo o período prestando esclarecimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Anastácio, que ficará responsável por apurar as causas do acidente.