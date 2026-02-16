Ciclista sofre queda grave com hemorragia em Anastácio e é socorrido por Bombeiros

A vítima sofreu uma hemorragia severa no membro superior esquerdo
A vítima foi estabilizada e transportada com urgência ao pronto-socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão / Divulgação
Um homem de 48 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta no final da tarde de domingo, dia 15, em Anastácio. O acidente ocorreu na Rua Azis Scaf e mobilizou a guarnição de Resgate do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que foi acionada para atender a ocorrência.
Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a vítima estava consciente e orientada, mas apresentando odor etílico. O ciclista sofria uma hemorragia severa no membro superior esquerdo, com cortes lacerantes profundos no braço e antebraço, que resultavam em perda abundante de sangue.
Diante da gravidade da situação, a equipe de resgate agiu com rapidez e realizou imediatamente o procedimento de torniquete para estancar o sangramento. Após o controle da hemorragia, os militares fizeram curativos compressivos e imobilizaram os ferimentos. A vítima foi então estabilizada e transportada com urgência ao pronto-socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.
Situações como essa reforçam a importância da atuação rápida e técnica do Corpo de Bombeiros em situações de hemorragia grave, onde cada minuto pode ser decisivo para salvar uma vida. As causas da queda não foram detalhadas, mas o local permaneceu sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos cabíveis.
