Ciclista sofre queda grave com hemorragia em Anastácio e é socorrido por Bombeiros

A vítima foi estabilizada e transportada com urgência ao pronto-socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão / Divulgação

Um homem de 48 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta no final da tarde de domingo, dia 15, em Anastácio. O acidente ocorreu na Rua Azis Scaf e mobilizou a guarnição de Resgate do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que foi acionada para atender a ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a vítima estava consciente e orientada, mas apresentando odor etílico. O ciclista sofria uma hemorragia severa no membro superior esquerdo, com cortes lacerantes profundos no braço e antebraço, que resultavam em perda abundante de sangue.

Diante da gravidade da situação, a equipe de resgate agiu com rapidez e realizou imediatamente o procedimento de torniquete para estancar o sangramento. Após o controle da hemorragia, os militares fizeram curativos compressivos e imobilizaram os ferimentos. A vítima foi então estabilizada e transportada com urgência ao pronto-socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Situações como essa reforçam a importância da atuação rápida e técnica do Corpo de Bombeiros em situações de hemorragia grave, onde cada minuto pode ser decisivo para salvar uma vida. As causas da queda não foram detalhadas, mas o local permaneceu sob responsabilidade das autoridades para os procedimentos cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!