Cinco novilhas nelore foram furtadas de uma fazenda em Anastácio

Proprietários de uma fazenda na área rural de Anastácio procuraram a polícia para informa sobre o furto de cinco novilhas da marca nelore. No último domingo, 7, os funcionários conferiram os gado e estava tudo certo, mas ontem de manhã quando foram fazer o mesmo serviço deram falta dos 5 animas.

Os animais foram levados pelo portão lateral da fazendo onde tem um "mata-burro", ainda segundo o relato do funcionário não havia sinal de abate no local, apenas marcas de pneus similares a de um caminhão.

Segundo as informações repassadas a polícia o gado tem a marca da fazenda. O caso segue sendo investigado pela polícia Civil do município e é tratado com abigeato