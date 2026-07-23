Cinoterapia e nutrição se unem em atividade no Ceame-TEA de Anastácio

Atividade integrada aconteceu nesta quarta-feira / Divulgação

A integração entre a cinoterapia e a educação nutricional marcou mais uma atividade promovida pelo Ceame-TEA (Centro Especializado de Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Transtorno do Espectro Autista) de Anastácio, na manhã desta quarta-feira (22). A iniciativa contou com a parceria do canil setorial do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e reuniu profissionais da saúde em uma abordagem voltada ao desenvolvimento e ao bem-estar das crianças.

Durante a programação, os participantes interagiram com os cães em circuitos preparados pela equipe, enquanto recebiam orientações sobre alimentação saudável de forma lúdica e interativa. A proposta buscou estimular a adoção de bons hábitos alimentares, além de fortalecer a autonomia, a socialização, o autocuidado e os vínculos entre as crianças.

A atividade contou com a presença do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, da assistente social Edneuza e da nutricionista Raissa, que acompanharam as ações desenvolvidas ao longo da manhã.

A cinoterapia, modalidade de terapia assistida por animais, é utilizada como ferramenta complementar no atendimento às crianças, contribuindo para a estimulação cognitiva, sensorial e emocional. Aliada às orientações nutricionais, a iniciativa amplia o cuidado integral oferecido pelo Ceame-TEA.

A parceria entre a equipe multiprofissional e o Canil Setorial da Polícia Militar tem como intuito reforçar o compromisso com ações que unem saúde, acolhimento e qualidade de vida, proporcionando experiências de aprendizado em um ambiente leve e estimulante.

