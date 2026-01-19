Acessibilidade

Ocorrência

Colisão deixa homem ferido no centro de Anastácio

Ocorrência foi registrada no sábado (17)

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 11:18

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 45 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado no início da tarde de sábado (17), por volta das 12h20, em Anastácio. A ocorrência, do tipo colisão, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).

O atendimento foi realizado em uma via urbana do bairro Centro. No local, a guarnição encontrou a vítima consciente e orientada, apresentando suspeita de fratura na clavícula direita, suspeita de fratura no tornozelo direito, com ferimento na região do maléolo lateral, além de escoriações no membro inferior esquerdo e queixa de dor na região costal direita.

Após os procedimentos de avaliação, abordagem e imobilização, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

