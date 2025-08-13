Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Acidente aconteceu na rua Coronel Ponce
Divulgação/ Bombeiros
Duas mulheres ficaram feridas após a colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica, na manhã de ontem (12), por volta das 7h, na rua Coronel Ponce, em Anastácio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, as vítimas estavam na bicicleta no momento do acidente.
A condutora, de 58 anos, foi encontrada caída entre a calçada e a pista, consciente, orientada e comunicativa, mas com fratura completa na perna direita (tíbia e fíbula) e suspeita de fratura no braço direito.
A segunda vítima, de 17 anos, estava sentada na pista e reclamava de dores no dedão do pé esquerdo, sem apresentar lesões visíveis.
A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e levou a condutora ao Pronto Socorro, onde permanece sob cuidados médicos. A adolescente foi encaminhada ao hospital por uma viatura do Samu.
