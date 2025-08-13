Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:10

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Acidente aconteceu na rua Coronel Ponce

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 11:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Duas mulheres ficaram feridas após a colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica, na manhã de ontem (12), por volta das 7h, na rua Coronel Ponce, em Anastácio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, as vítimas estavam na bicicleta no momento do acidente.

A condutora, de 58 anos, foi encontrada caída entre a calçada e a pista, consciente, orientada e comunicativa, mas com fratura completa na perna direita (tíbia e fíbula) e suspeita de fratura no braço direito.

A segunda vítima, de 17 anos, estava sentada na pista e reclamava de dores no dedão do pé esquerdo, sem apresentar lesões visíveis.

A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e levou a condutora ao Pronto Socorro, onde permanece sob cuidados médicos. A adolescente foi encaminhada ao hospital por uma viatura do Samu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

• Boa notícia: inauguração do Essencial Atacadista será às 9h desta 4ªf. em Anastácio

• Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Motocicleta é furtada em frente a residência em Anastácio

Feminicídio

Anastácio inicia agosto lilás com 2ª Passeata da Paz contra feminicídios

Polícia

Adolescente de 17 anos é apreendido com drogas em Anastácio

Anastácio realiza 2ª Caminhada "Todos por Elas" em apoio ao Agosto Lilás

Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

O adeus à "Seo Tito", pai de 4 filhos, 7 netos e 8 bisnetos em Anastácio/MS  

Encontro: Ponte Nova

Anastácio realiza 2ª Caminhada "Todos por Elas" em apoio ao Agosto Lilás

Publicidade

Campanha

Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

ÚLTIMAS

Polícia

Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

O caso aconteceu na localidade conhecida como Ponte de Maria do Rosário, no Centro

Ocorrência

Homem é encontrado morto em propriedade rural de Bodoquena

A Polícia Científica não foi acionada, devido à ausência de evidências que indicassem crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo