Colisão entre carro e motocicleta deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana / João Éric/O Pantaneiro

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido na manhã desta quinta-feira (06), em Anastácio. A colisão aconteceu por volta das 07h30, no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Pedroso Alaguês, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, as duas ocupantes da motocicleta receberam os primeiros atendimentos e, em seguida, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

A reportagem de O Pantaneiro apurou que uma das vítimas apresentava suspeita de fratura em uma das pernas, enquanto a outra sofreu escoriações pelo corpo. O estado de saúde delas não havia sido atualizado até a publicação desta matéria.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda deverão ser apuradas.