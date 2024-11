Colisão entre duas motos deixa três feridos em Anastácio

Você Repórter

Na noite de domingo (3), uma colisão envolvendo duas motos na Avenida da Integração, em Anastácio, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. O acidente ocorreu por volta das 20 horas, e as vítimas foram rapidamente atendidas e encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.



De acordo com informações preliminares, o acidente envolveu uma moto Honda Titan, na qual estava o casal, e uma moto Yamaha Factor, conduzida por um passageiro de 23 anos. Uma passageira, que estava na da Honda Titan, sofreu escoriações, um corte na mão e relatou dores no ombro. Já o marido dela, e condutor da Titan, também foi atendido e transportado pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da Yamaha Factor também precisou de atendimento e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros.



As causas da colisão ainda não foram divulgadas, e o estado de saúde das vítimas não foi detalhado. O acidente gerou grande movimentação na região, destacando a importância de atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias urbanas movimentadas.