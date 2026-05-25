Colisão entre moto e bicicleta em cruzamento de Anastácio deixa duas vítimas

Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde deste domingo (24), uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta no cruzamento das ruas Vinte e Sete de Julho e João Pessoa, na região central de Anastácio.

A guarnição foi acionada via rádio e, ao chegar ao local, encontrou duas vítimas sendo atendidas pelas equipes do SAMU e da Polícia Militar de Trânsito.

O condutor da motocicleta, um homem de 32 anos, estava consciente e orientado, apresentando corte no dedo anelar da mão esquerda. Ele recusou encaminhamento ao hospital e permaneceu no local sob cuidados da Polícia Militar de Trânsito.

A segunda vítima, um homem de 30 anos que conduzia a bicicleta, foi encontrado caído ao solo, consciente e orientado, apresentando escoriações nas mãos, joelhos e tornozelo direito, além de ferimento no joelho esquerdo. Após atendimento pré-hospitalar e imobilização, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

A motocicleta envolvida na ocorrência foi entregue à Polícia Militar de Trânsito para os procedimentos cabíveis.

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