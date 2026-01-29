Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 13:40

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

O acidente aconteceu na Rua João Pessoa, no bairro Vila Flor, esquina com a Travessa Ragalzi

Da redação

Publicado em 29/01/2026 às 09:59

Viatura Corpo ded Bombeiros

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou um adolescente ferido na manhã de quarta-feira (28), no município de Anastácio. O acidente aconteceu na Rua João Pessoa, no bairro Vila Flor, esquina com a Travessa Ragalzi e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

De acordo com o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM / 3º GBM), duas pessoas estiveram envolvidas no sinistro. O condutor da motocicleta de 17 anos, foi encontrado consciente e orientado, apresentando escoriações nos membros superiores e inferiores.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, o adolescente foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.

A segunda vítima, de 14 anos, condutor da bicicleta, também estava consciente e orientado, sem lesões aparentes. Após avaliação da guarnição, ele recusou atendimento médico e permaneceu no local.

A ocorrência foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º SGBM / 3º GBM, sediado em Aquidauana.

