Colisão entre motocicleta e ciclomotor elétrico deixa idosa ferida em Anastácio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora do ciclomotor elétrico utilizava capacete no momento do acidente - / Meramente ilustrativa

Uma mulher, de 65 anos, ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ciclomotor elétrico, na manhã desta terça-feira (23), na região do Porto Geral, área central de Anastácio. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, a condutora do ciclomotor elétrico foi encontrada caída. Ela utilizava capacete no momento do acidente e, apesar do impacto, estava consciente e orientada.

Durante a avaliação inicial, os militares do Corpo de Bombeiros identificaram suspeita de fratura no dedo anelar da mão esquerda, além de queixas de dores na região do ombro esquerdo. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência, com a imobilização do membro afetado.

Na sequência, a idosa foi colocada em prancha rígida para garantir um transporte seguro até o Pronto-Socorro Municipal de Anastácio, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

A equipe do Samu ficou encarregada do atendimento ao condutor da motocicleta. As circunstâncias que provocaram a colisão não foram esclarecidas.

