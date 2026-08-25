Acidente envolvendo duas motos deixa dois feridos em Anastácio

Uma das vítimas é um adolescente de 17 anos; acidente mobilizou equipes do Samu e Corpo de Bombeiros
Adolescente de 17 anos recebeu atendimento do Samu / Arquivo O Pantaneiro
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 11h25, na Rua 27 de Julho, em Anastácio. O acidente mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana e do Corpo de Bombeiros. No local, houve uma colisão entre duas motos.
Segundo informações do Samu, uma das vítimas é um adolescente de 17 anos. Ele estava sentado na via e apresentava dores e escoriações na região das costelas do lado direito e na coxa esquerda.
A equipe realizou a avaliação conforme o protocolo de atendimento a trauma e fez a imobilização completa do adolescente em prancha, como medida de segurança para a remoção e o transporte. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.
A vítima da outra moto recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e também foi conduzida para avaliação.
As circunstâncias da colisão não foram esclarecidas.
Você Repórter
Serviço ocorre entre a Avenida Manoel Murtinho e a Travessa Ragalzi; situação foi relatada por leitor através do canal Você Repórter
TRÂNSITO LENTO
Acidente aconteceu na manhã deste domingo (23), próximo à entrada do distrito de Taunay, entre Anastácio e Miranda
AQUIDAUANA
Caso ocorreu na noite de sexta-feira, 21, em Aquidauana
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