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Colisão na 27 de Julho

Acidente envolvendo duas motos deixa dois feridos em Anastácio

Uma das vítimas é um adolescente de 17 anos; acidente mobilizou equipes do Samu e Corpo de Bombeiros

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 09:06

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Adolescente de 17 anos recebeu atendimento do Samu / Arquivo O Pantaneiro

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 11h25, na Rua 27 de Julho, em Anastácio. O acidente mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana e do Corpo de Bombeiros. No local, houve uma colisão entre duas motos.

Segundo informações do Samu, uma das vítimas é um adolescente de 17 anos. Ele estava sentado na via e apresentava dores e escoriações na região das costelas do lado direito e na coxa esquerda.

A equipe realizou a avaliação conforme o protocolo de atendimento a trauma e fez a imobilização completa do adolescente em prancha, como medida de segurança para a remoção e o transporte. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

A vítima da outra moto recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e também foi conduzida para avaliação.

As circunstâncias da colisão não foram esclarecidas.

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