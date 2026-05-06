Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas no centro de Anastácio

Corpo de Bombeiros / O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite desta segunda-feira (4), um acidente envolvendo duas motocicletas na Rua Aziz Scaff, região central de Anastácio.

Segundo informações, duas pessoas ficaram feridas na colisão. As vítimas eram os condutores das motocicletas.

Uma jovem de 20 anos, identificada pelas iniciais S.F.S., foi encontrada caída no meio da rua e sem capacete. Ela estava consciente, mas desorientada, com um corte na testa, além de ferimentos e escoriações pelo corpo. A jovem também reclamava de dores no ombro esquerdo. Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade.

A segunda vítima, um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais A.G.L., também estava sem capacete. Ele foi encontrado sentado no meio-fio, consciente e conversando com a equipe de resgate. O homem apresentava dores no tornozelo direito e escoriações em diferentes partes do corpo.

Depois do atendimento no local, ele também foi levado ao pronto-socorro, acompanhado por uma mulher.

As duas vítimas permaneceram sob cuidados médicos. As causas do acidente não foram informadas.