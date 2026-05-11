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Trânsito

Colisão entre motos em Anastácio deixa jovem ferida e abre alerta sobre uso de capacete

A vítima apresentava escoriações na perna esquerda, além de dores nas costas e na região dos ombros

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 16:09

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Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de domingo (10), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas no cruzamento das ruas Aziz Scaff e Índio Neco, no Centro de Anastácio. As equipes de resgate foram acionadas pelo telefone 193 e, ao chegarem ao local, encontraram duas vítimas fora das motos.

Uma jovem de 19 anos, passageira de uma das motocicletas, estava caída na calçada, consciente e orientada, mas sem capacete. Ela apresentava escoriações na perna esquerda, além de dores nas costas e na região dos ombros. A vítima também estava bastante abalada emocionalmente. Após receber os primeiros socorros, ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional Estácio Muniz.

A segunda vítima, um jovem de 20 anos, condutor de uma das motocicletas, foi encontrado andando pelo local, consciente e orientado, também sem capacete. Ele apresentava escoriações na perna esquerda e no pé. Apesar do atendimento prestado pelos bombeiros, recusou encaminhamento ao hospital e permaneceu no local.

Segundo informações repassadas por populares, as motocicletas envolvidas no acidente foram retiradas antes da chegada das equipes de resgate, o que impossibilitou a identificação dos veículos e o levantamento mais detalhado sobre as circunstâncias da colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso do capacete para todos os ocupantes de motocicletas, incluindo passageiros, e alerta para os riscos de retirar veículos do local antes da chegada do socorro, o que pode dificultar a apuração das causas do acidente e a responsabilização dos envolvidos.

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