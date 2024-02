Colisão frontal mata motociclista de Aquidauana aos 55 anos

Raimundo Damasceno, aos 55 anos / Rede Social

Colisão frontal entre caminhonete e moto na BR-262, próximo ao posto Corrente, cerca de cinquenta quilômetros da cidade de Anastácio, matou Raimundo Damasceno, aos 55 anos, morador de Aquidauana.

O acidente aconteceu ontem (15), por volta das 17h40. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente envolveu dois veículos, sendo um Fiat Toro e uma Motocicleta Honda XRE 190.

As causas do acidente estão sendo apuradas, mas segundo as informações coletadas no local a condutora do veículo Toro deslocava-se no sentido de Anastácio para Campo Grande e a motocicleta no sentido contrário, quando houve a colisão.

Para o atendimento foram empenhadas duas viaturas de emergência com quatro militares da Corporação.

A Guarnição do corpo de Bombeiros atendeu Raimundo, que apresentava múltiplas fraturas e sinais de choque. A vítima perdeu muito sangue, amputação de membro (perna direita) pneumotórax (fratura de costela que a mesma perfurou o pulmão) fratura exposta do úmero (braço direito na região do bícep).



Dessa forma, foram realizados os procedimentos emergenciais de Atendimento Pré-Hospitar, na sequência a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana para os cuidados da equipe médica de plantão. Ele morreu no hospital.

A condutora do outro veículo não apresentava lesões aparentes.