Colisão traseira na BR-262 deixa motociclista e passageira feridos

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista e a passageira da moto feridos na tarde deste sábado (15), na BR-262. O acidente mobilizou equipes do SAMU 192, que prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas.

Segundo as informações divulgadas, o chamado ocorreu por volta das 14h41. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a passageira, de 47 anos, em pé na via e sem capacete. Durante a avaliação inicial, foi identificado um ferimento na região da cabeça.

A equipe do SAMU realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo curativo no ferimento e, posteriormente, o pranchamento da vítima para garantir maior segurança durante a remoção.

Após ser avaliada e estabilizada, a passageira foi encaminhada ao Hospital de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos. O estado de saúde do motociclista não foi detalhado nas informações divulgadas.

O condutor do carro envolvido na colisão recusou atendimento médico. Conforme o relato, após ser orientado pelos profissionais, ele formalizou a recusa mediante assinatura do termo.