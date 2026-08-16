Colisão traseira na BR-262 deixa motociclista e passageira feridos

Acidente de soma a mais um em quebra-molas na rodovia em Anastácio
Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista e a passageira da moto feridos na tarde deste sábado (15), na BR-262. O acidente mobilizou equipes do SAMU 192, que prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas.
Segundo as informações divulgadas, o chamado ocorreu por volta das 14h41. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a passageira, de 47 anos, em pé na via e sem capacete. Durante a avaliação inicial, foi identificado um ferimento na região da cabeça.
A equipe do SAMU realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo curativo no ferimento e, posteriormente, o pranchamento da vítima para garantir maior segurança durante a remoção.
Após ser avaliada e estabilizada, a passageira foi encaminhada ao Hospital de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos. O estado de saúde do motociclista não foi detalhado nas informações divulgadas.
O condutor do carro envolvido na colisão recusou atendimento médico. Conforme o relato, após ser orientado pelos profissionais, ele formalizou a recusa mediante assinatura do termo.
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