Com investimento de R$ 651 mil, Praça Esportiva de Anastácio amarga abandono

Estruturas estão danificadas / (Foto: Ronald Regis/ O Pantaneiro)

As obras da praça esportiva de Anastácio foram finalizadas no dia 31 de dezembro de 2021, entretanto, a situação encontrada nesta terça-feira (3) é de abandono e estrutura em deterioração.

A reportagem do O Pantaneiro encontrou a praça abandonada, com janelas quebradas, paredes sujas e lixos no chão. O teto do local também está com o forro danificado.



A obra teve início juntamente com a rodoviária que fica localizada ao lado, no dia 10 de dezembro de 2013.

O investimento foi de R$ 651.126,87, a empresa Coplenge Engenharia LTDA executou as obras, através de recursos de repasses do Ministério da Cidadania e município.



Parte do campo já está sem grama, vestiários foram depredados. Praça localizada na Rua Bahia, Vila maior em Anastácio.