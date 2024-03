Com problemas mecânicos, carreta interdita trânsito parcialmente em Anastácio

João Éric / O Pantaneiro

No início da noite de terça-feira (19), uma carreta sofreu problemas mecânicos no cruzamento das Avenidas Manoel Murtinho com a Av. da Integração, em Anastácio.

De imediato, a guarnição da PM de Anastácio se deslocou, pois o local onde o veículo apresentou avaria é um cruzamento de grande fluxo que dá acesso à Ponte Nova.

A Polícia Militar controlou o trânsito para evitar a ocorrência de acidentes.