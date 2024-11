Comércio é alvo de furto no Jardim Progresso em Anastácio

Arquivo/ O Pantaneiro

Um bar localizado no Bairro Jardim Progresso, em Anastácio, foi alvo de furto na madrugada de segunda-feira (10).



De acordo com o registro policial, o proprietário do estabelecimento, situado ao lado do Mercado Nossa Senhora Aparecida, fechou o local por volta das 18h do dia anterior. No entanto, ao retornar pela manhã, encontrou o bar com o cadeado arrombado.



O dono relatou que todas as bebidas do freezer haviam sido consumidas e que uma bicicleta, guardada no interior do estabelecimento, foi levada pelos invasores.



Sem câmeras de segurança no local e sem suspeitos identificados, a investigação agora tenta identificar os responsáveis pelo furto.



A Polícia Civil está à frente do caso e busca informações que possam levar aos autores do crime.