Concurso de Leitura reúne estudantes das 15 escolas municipais de Anastácio

Rede Municipal de Ensino de Anastácio promove o Concurso de Leitura 2026 / Divulgação

Desenvolver gosto pelos livros está ganhando espaço entre os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Anastácio por meio do Concurso de Leitura 2026. A iniciativa envolve as 15 escolas do município e busca estimular as crianças e adolescentes a lerem com mais frequência ao longo do ano letivo.

Durante o desenvolvimento do concurso, os estudantes são incentivados a aprimorar a fluência na leitura, a compreensão e a interpretação dos textos, habilidades que contribuem para o desempenho escolar e também para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e do interesse pelo conhecimento.

Agora, a competição chegou à etapa final. As escolas estão realizando as atividades com os estudantes selecionados nas fases anteriores, que seguem no desafio demonstrando o aprendizado e a dedicação desenvolvidos durante o ano.

Além dos alunos, a iniciativa também envolve professores, gestores, coordenadores, equipes pedagógicas e familiares, que têm papel importante no estímulo à leitura e na formação dos estudantes.

Mais do que definir vencedores, o concurso busca transformar o hábito de ler em uma experiência de descoberta e aprendizagem. Cada história, personagem e novo conhecimento encontrado nas páginas dos livros visa contribuir para ampliar o repertório dos estudantes e apresentar diferentes formas de enxergar o mundo.

Após a conclusão da etapa final, os resultados oficiais serão divulgados e, posteriormente, os estudantes que se destacarem receberão a premiação do Concurso de Leitura 2026.

A ação é realizada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e reforça o incentivo à formação de leitores desde os primeiros anos da vida escolar.