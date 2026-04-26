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Confira a agenda de cursos desta semana do SENAR MS em Anastácio

Entre os dias 28 e 30 de abril, dois cursos estão sendo realizados no município, ambos com foco em habilidades comportamentais e tecnológicas

Redação

Publicado em 26/04/2026 às 10:40

Atualizado em 26/04/2026 às 10:42

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Senar MS

A cidade de Anastácio também conta com uma agenda de capacitações nesta semana, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), em parceria com o Sindicato Rural local. A programação reforça o compromisso da instituição com a qualificação profissional e o desenvolvimento pessoal de trabalhadores do meio rural e da comunidade.

Entre os dias 28 e 30 de abril, dois cursos estão sendo realizados no município, ambos com foco em habilidades comportamentais e tecnológicas — áreas cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. As capacitações seguem o padrão do Senar, com turmas reduzidas e ensino prático, voltado à realidade dos participantes.

O Senar-MS tem ampliado a oferta de cursos em diversas áreas, incluindo tecnologia, gestão e desenvolvimento humano, contribuindo para a melhoria da produtividade e da qualidade de vida no campo .

Agenda de cursos em Anastácio:
Liderando Adversidades
Local: Centro de Qualificação Profissionalizante
Período: 28/04 a 29/04
Carga horária: 16 horas


Excel Básico
Local: Centro de Qualificação Profissionalizante
Período: 28/04 a 30/04
Carga horária: 24 horas

O curso de Excel Básico, por exemplo, busca ensinar desde os primeiros passos na criação de planilhas até o uso de fórmulas e organização de dados, habilidades essenciais para a gestão de atividades no meio rural .

As capacitações são gratuitas e oferecem certificado aos participantes. As vagas são limitadas, geralmente com cerca de 10 alunos por turma, garantindo melhor aproveitamento das atividades.

Interessados podem procurar o Sindicato Rural de Anastácio para mais informações e inscrições. A iniciativa reforça a importância da educação profissional como ferramenta de transformação social e geração de renda no município.

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