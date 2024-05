Conflito por pensão alimentícia termina com tiros em Anastácio

Ilustrativa

Um homem de 39 anos sofreu um atentado na manhã de domingo (26) em Anastácio. Ele foi atingido por pelo menos dois tiros durante uma discussão por conta da pensão alimentícia da filha no bairro Cristo Rei.



Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da polícia foi chamada para atender a uma ocorrência envolvendo uma pessoa vítima de arma de fogo.



No local, a equipe encontrou uma mulher de 38 anos, que informou ter sido testemunha do disparo contra seu ex-marido, de 39 anos.



De acordo com a testemunha, eles discutiam sobre a pensão alimentícia da filha na frente de sua residência, quando o homem, encostado em um veículo, foi atingido por um tiro vindo da esquina.



A mulher tentou socorrê-lo, mas ele entrou no veículo e seguiu em direção à casa de sua mãe.



A equipe policial constatou dois disparos de arma de fogo. A vítima foi localizada no pronto-socorro de Aquidauana. O homem relatou que suspeita que o autor do disparo seja o atual marido da sua ex.



A vítima permaneceu em observação aguardando transferência para Campo Grande.