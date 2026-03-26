Conselho Tutelar de AnastÃ¡cio inaugura nova sede e amplia estrutura de atendimento

EspaÃ§o foi reorganizado para oferecer mais conforto e melhores condiÃ§Ãµes Ã populaÃ§Ã£o; unidade agora funciona na Rua Pastor Ariano
A mudanÃ§a para um espaÃ§o mais adequado reflete o compromisso da gestÃ£o municipal com o fortalecimento da rede de proteÃ§Ã£o Ã crianÃ§a e ao adolescente / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
O Conselho Tutelar de Anastácio está de casa nova. Para marcar a mudança de endereço, foi realizado um café da manhã nesta quinta-feira (26), reunindo autoridades e convidados para celebrar a nova estrutura. O espaço foi reorganizado para oferecer mais conforto, organização e melhores condições de atendimento à população que busca pelos serviços dos conselheiros tutelares.
A nova sede está localizada na Rua Pastor Ariano, nº 2157, esquina com a Rua 27 de Julho. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone para contato é (67) 99227-4844.
Participaram da solenidade o prefeito Manoel Aparecido – Cido, os vereadores Vilma Ferreira (vice-presidente da Câmara Municipal), Manoel Luiz, Aldo José, Joel Feta e João Macalé, além de secretários municipais, do coordenador do Conselho Tutelar, José Nazareno, e demais conselheiros.
A mudança para um espaço mais adequado reflete o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da população infantojuvenil, atendendo casos de violação de direitos e aplicando medidas de proteção.
A nova estrutura visa facilitar o acesso da comunidade e garantir que os conselheiros possam desempenhar suas funções com mais eficiência e acolhimento.
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