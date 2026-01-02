Conserto emergencial pode afetar abastecimento de água em Anastácio

População percebeu o grande vazamento de água na Avenida da Integração desde a tarde desta quinta-feira (01)
A Sanesul informou que realiza, nesta quarta-feira, um conserto emergencial na rede de água em Anastácio. Durante a execução do serviço, poderá ocorrer falta de água ou baixa pressão no abastecimento em diversos bairros do município.
De acordo com a unidade local da Sanesul, o serviço consiste no conserto emergencial de uma rede de 150 mm, abastecida pelo TBC-001. Em razão da intervenção, o fornecimento poderá ser impactado temporariamente.
Bairros afetados: Vila Assuí, Cohab, Jardim Progresso, Novo Horizonte, Antônio Clementino, Campanário, Altos da Cidade, Vila Pedreira, Vila Maior, Vila Flor e imediações.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado até às 15h. Enquanto o sistema passa por regularização, a Sanesul orienta a população a fazer uso consciente da água, evitando desperdícios, para minimizar transtornos.
A companhia reforça que a manutenção é necessária para garantir a segurança e a qualidade do serviço e agradece a compreensão dos moradores.
