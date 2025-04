Contagem regressiva para a 17ª Festa da Farinha em Anastácio: confira a programação completa

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

A cidade de Anastácio está em clima de festa! Faltando apenas quatro dias para a 17ª edição da Festa da Farinha, moradores e visitantes já se preparam para dois dias de muita música e celebração. O tradicional evento, que valoriza a cultura local e traz grandes nomes da música nacional, acontece nos dias 2 e 3 de maio, na Praça Arandú, com entrada gratuita.



Este ano, a programação promete animar o público com shows de artistas consagrados e talentos regionais. Na sexta-feira, dia 2, a festa será embalada pelas duplas Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto. Também se apresentam Michel & Felipe, Gleici Helena, Raffa & Ruan, Gustavo Henrique, Grupo Nosso Balanço e o Padre Carlos Eduardo.



No sábado, 3 de maio, a animação continua com o icônico cantor Leonardo e o artista Thiago Carvalho. Completam a noite as apresentações de Jarbas & Henrique, SP & Cia, Kiko e Evandro, Viviane do Forró, Carlos Eduardo e ATN.



A Festa da Farinha faz parte da comemoração dos 60 anos de emancipação de Anastácio, celebrados oficialmente em 8 de maio. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pela Praça Arandú para prestigiar o evento, que já se tornou um dos mais aguardados do calendário cultural da região.



Fique por dentro das atrações



Dia 02/05 (sexta-feira)

Munhoz & Mariano, Guilherme & Benuto, Michel & Felipe, Gleici Helena, Raffa & Ruan, Gustavo Henrique, Grupo Nosso Balanço e Padre Carlos Eduardo.



Dia 03/05 (sábado)

Leonardo, Thiago Carvalho, Jarbas & Henrique, SP & Cia, Kiko e Evandro, Viviane do Forró, Carlos Eduardo e ATN.

Atrações confirmadas para os dias 02 e 03 de maio na Festa da Farinha de Anastácio

