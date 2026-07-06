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Contribuintes de Anastácio podem pagar IPTU com desconto até esta semana

Pagamento em cota única garante abatimento de 10%; também vence a primeira parcela do imposto

O Pantaneiro

Publicado em 06/07/2026 às 13:26

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Prazo para pagamento com desconto do IPTU termina nesta semana / O Pantaneiro/Arquivo

Os contribuintes de Anastácio têm até sexta-feira (10) para efetuar o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 em cota única ou quitar a primeira parcela do tributo.

Quem optar pelo pagamento à vista terá direito a 10% de desconto. Segundo a Prefeitura de Anastácio, os recursos arrecadados com o imposto são destinados a investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.

A administração municipal destaca que a arrecadação contribui para a execução de obras, manutenção dos serviços e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem procurar o Setor de Arrecadação, localizado na Rua 27 de Julho, nº 1.390, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3245-1400.

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