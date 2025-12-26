Corpo de Bombeiros atende acidente entre moto e carro em Anastácio

O condutor da motocicleta trafegava pela Rua da Integração, sentido centro-bairro, quando houve a colisão
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito / Arquivo/ O Pantaneiro
Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na noite do dia 25, uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel em via urbana no município de Anastácio. A guarnição de salvamento do 2º SGBM/3º GBM deslocou-se ao local para apoiar as equipes de resgate.
No local, as equipes do Samu já realizavam atendimento às duas vítimas, ocupantes da motocicleta. Cabendo ao Corpo de Bombeiros a segurança e o isolamento da área, garantindo condições adequadas para o atendimento pré-hospitalar.
De acordo com relatos de testemunhas, a motocicleta trafegava pela Rua da Integração, sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a Rua Dona Joaninha, um veículo que vinha no sentido oposto realizou uma conversão à esquerda, provocando a colisão. Após o impacto, o condutor do carro fugiu do local, sem que fosse possível identificar o veículo ou obter mais informações.
Durante o atendimento, os bombeiros socorreram o passageiro da motocicleta, que estava caído no chão, consciente, mas desorientado e sem o capacete. Após exames, foram constatadas lesões graves, incluindo uma fratura exposta no fêmur, com hemorragia moderada.
A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento pré-hospitalar, controlando a hemorragia, imobilizando o membro lesionado e estabilizando a vítima em uma prancha longa. Em seguida, ela foi monitorada e transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais e de investigação. Após a conclusão dos trabalhos, a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou à sua base.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito, da atenção redobrada em cruzamentos e do uso correto dos equipamentos de segurança, especialmente por motociclistas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviço
A secretaria destacou que a doação fortalece a parceria entre o poder público, a iniciativa privada e as instituições de saúde
Aquidauana
Celebrações acontecerão hoje (25) na Igreja Matriz e Comunidade Sagrada Família às 19 horas
Aquidauana
De acordo com as informações, os veículos foram apreendidos após os condutores cometerem diversas infrações de trânsito
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS