Corpo de Bombeiros atende acidente entre moto e carro em Anastácio

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito / Arquivo/ O Pantaneiro

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na noite do dia 25, uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel em via urbana no município de Anastácio. A guarnição de salvamento do 2º SGBM/3º GBM deslocou-se ao local para apoiar as equipes de resgate.

No local, as equipes do Samu já realizavam atendimento às duas vítimas, ocupantes da motocicleta. Cabendo ao Corpo de Bombeiros a segurança e o isolamento da área, garantindo condições adequadas para o atendimento pré-hospitalar.

De acordo com relatos de testemunhas, a motocicleta trafegava pela Rua da Integração, sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a Rua Dona Joaninha, um veículo que vinha no sentido oposto realizou uma conversão à esquerda, provocando a colisão. Após o impacto, o condutor do carro fugiu do local, sem que fosse possível identificar o veículo ou obter mais informações.

Durante o atendimento, os bombeiros socorreram o passageiro da motocicleta, que estava caído no chão, consciente, mas desorientado e sem o capacete. Após exames, foram constatadas lesões graves, incluindo uma fratura exposta no fêmur, com hemorragia moderada.

A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento pré-hospitalar, controlando a hemorragia, imobilizando o membro lesionado e estabilizando a vítima em uma prancha longa. Em seguida, ela foi monitorada e transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais e de investigação. Após a conclusão dos trabalhos, a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou à sua base.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito, da atenção redobrada em cruzamentos e do uso correto dos equipamentos de segurança, especialmente por motociclistas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!