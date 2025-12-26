Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 14:21

Corpo de Bombeiros atende acidente entre moto e carro em Anastácio

O condutor da motocicleta trafegava pela Rua da Integração, sentido centro-bairro, quando houve a colisão

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 13:02

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito / Arquivo/ O Pantaneiro

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu na noite do dia 25, uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel em via urbana no município de Anastácio. A guarnição de salvamento do 2º SGBM/3º GBM deslocou-se ao local para apoiar as equipes de resgate.

No local, as equipes do Samu já realizavam atendimento às duas vítimas, ocupantes da motocicleta. Cabendo ao Corpo de Bombeiros a segurança e o isolamento da área, garantindo condições adequadas para o atendimento pré-hospitalar.

De acordo com relatos de testemunhas, a motocicleta trafegava pela Rua da Integração, sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a Rua Dona Joaninha, um veículo que vinha no sentido oposto realizou uma conversão à esquerda, provocando a colisão. Após o impacto, o condutor do carro fugiu do local, sem que fosse possível identificar o veículo ou obter mais informações.

Durante o atendimento, os bombeiros socorreram o passageiro da motocicleta, que estava caído no chão, consciente, mas desorientado e sem o capacete. Após exames, foram constatadas lesões graves, incluindo uma fratura exposta no fêmur, com hemorragia moderada.

A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento pré-hospitalar, controlando a hemorragia, imobilizando o membro lesionado e estabilizando a vítima em uma prancha longa. Em seguida, ela foi monitorada e transportada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais e de investigação. Após a conclusão dos trabalhos, a guarnição do Corpo de Bombeiros retornou à sua base.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do respeito às normas de trânsito, da atenção redobrada em cruzamentos e do uso correto dos equipamentos de segurança, especialmente por motociclistas.

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Celebrações acontecerão hoje (25) na Igreja Matriz e Comunidade Sagrada Família às 19 horas

Aquidauana

GETAM recolhe 9 motos durante operação de Natal em Aquidauana

De acordo com as informações, os veículos foram apreendidos após os condutores cometerem diversas infrações de trânsito

