Corpo de homem que pedia ajuda é encontrado no rio Aquidauana

João Éric, O Pantaneiro

O corpo do homem de aproximadamente 40 anos, foi encontrado pelos Bombeiros no Rio Aquidauana, na tarde de domingo (22), na região da Colônia Buriti, em Anastácio.

Conforme informações levantadas pela reportagem de O Pantaneiro, o corpo do homem foi encontrado no rio e depois levado até a área do quartel dos bombeiros de Anastácio, que fica bem ao lado da prainha.

Polícia Civil, Perícia e funerária foram ao local e acompanharam para acompanhar a retirada do corpo da água.

Testemunhas viram o homem na água pedindo socorro no sábado (21), conforme relatado à Polícia Civil. Ele estava no rio, próximo a um pesqueiro, quando o dono do local tentou ajudar, a vítima já tinha sumido na água.

A identificação do homem ainda não foi divulgada.