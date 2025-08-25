Corpo é encontrado em residência no bairro Vila Maior

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Na manhã de sexta-feira (22), policiais militares do 7º BPM foram acionados para uma ocorrência no bairro Vila Maior, em Anastácio. Uma mulher, inquilina da residência, relatou ter sentido um forte odor vindo do imóvel. No local, a equipe localizou o corpo de um homem, com 64 anos, já em avançado estado de decomposição.

A Polícia Científica, a Polícia Civil e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram presentes para os procedimentos legais cabíveis e investigação inicial do caso.

Até o momento, as circunstâncias da morte ou a causa provável, devendo constar em futura atualização da apuração policial.

