Cortejo com várias viaturas marcam despedida do PRF encontrado morto

Durante a manhã desta segunda-feira, 2, enumeras pessoas e agentes da segurança pública se juntaram para se despedir do PRF (Policial Rodoviário Federal) Altamir Santos Arruda, de 39 anos, que morreu no sábado (30) após sofrer um acidente durante passeio em Anastácio.

O policial caiu durante um passeio a cavalo.

Como forma de homenagens, os colegas de serviços fizeram um cortejo com as viaturas da PRF e com as sirenes ligadas.

Altamir morava em Campo Grande e visitava os pais na Colônia Chora-Chora em Anastácio.

Durante um passeio a cavalo na propriedade de seus pais, ele acabou caindo do animal e devido à gravidade dos ferimentos, morreu.