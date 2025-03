CrianÃ§a de 3 anos Ã© socorrida desnutrida e com sinais de maus-tratos em AnastÃ¡cio

Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Uma criança de 3 anos foi socorrida com ferimentos graves e desnutrida, em Anastácio. A mãe da criança, de 22 anos, levou o menino ao hospital, quando os médicos de plantão acionaram tanto o Conselho Tutelar quanto a Polícia Militar, na última segunda-feira (3).



Segundo informações do boletim de ocorrência, no dia 2, por volta das 20h, a PM foi acionada para comparecer no hospital e quando os policiais chegaram ao local, encontraram dois conselheiros tutelares, com a alegação de que tinha uma criança om marcas de maus-tratos.



O médico plantonista disse que a criança tinha feridas pela cabeça, lesão no queixo, nos braços e por toda a região do abdome, além de estar desnutrida e desidratada.



Assim, o médico solicitou a transferência do menino para Campo Grande devido à gravidade da situação.



Aos policiais, a mãe contou que estava em uma fazenda e tinha deixado o filho com sua sogra. A guarnição foi até a casa da sogra da jovem e ambas entraram em contradição. A mulher afirmou que a nora mora com ela há cinco meses e ela batia muito no menino, porém ela não interferia na educação do mesmo.



Por sua vez, a mãe do menino mudou a versão e alegou que sua irmã batia no seu filho, com cano de água, pegava cadarço de tênis e deixava a criança amarrada. Ela disse ainda que todos moravam na residência presenciavam os fatos porem ninguém fazia nada. A jovem relatou que as agressões ocorriam, pois o menino pedia comida.



Porém, isso foi negado pela irmã da mãe com a alegação de que quem judiava era a jovem, além de bebida alcoólica era consumida livremente perto do menino.



Todos os envolvidos foram levados à delegacia e a criança ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar.