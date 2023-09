Menino de 8 anos tem fratura exposta após ser atropelado em Anastácio

João Éric / O Pantaneiro

Um grave acidente foi registrado em Anastácio na noite deste domingo, dia 3. Por volta das 20h20, na Rua Capitão Santo Murtinho, próximo à rotatória da ponte velha, um atropelamento deixou um menino de apenas 8 anos gravemente ferido.



A criança foi socorrida com graves lesões em seu membro inferior direito, incluindo fraturas expostas na tíbia e fíbula. De acordo com informações obtidas junto ao Corpo de Bombeiros, um veículo da marca Volkswagen estava envolvido no acidente.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também atuou no local do acidente, assumindo o controle do trânsito. As causas do atropelamento ainda não foram divulgadas.