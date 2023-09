Crianças aguardaram em cadeirinha de carro enquanto a mãe era assassinada

Delegada Karolina Souza - Polícia Civil de Anastácio / Ronald Regis

Juliano Azevedo, que confessou matar Mikaeli Oliveira, 22 anos, na sexta-feira, dia 8, afirmou à Polícia Civil que os filhos da vítima estavam em uma cadeirinha de carro, em frente à residência do casal, quando o crime ocorreu.

De acordo com Karolina Souza, delegada responsável pelo caso, Juliano Azevedo, agora indiciado, apresentou-se nesta segunda-feira, dia 12, à delegacia da Polícia Civil de Anastácio e confessou o feminicídio. Ela explica que Juliano era companheiro da vítima e compareceu à delegacia com o representante legal (advogado) e, já instruído pela defesa, revelou as motivações do crime. “Na versão dele, alega que estava sendo traído”.

À polícia, ele justificou uma possível traição de Juliana para cometer o crime. Para analisar o caso, a delegada afirmou que deve solicitar a quebra do sigilo telefônico de Juliano Azevedo e juntar às demais peças do inquérito, cuja tramitação legal tem prazo de dez dias.

Somente após a conclusão da polícia, Juliano poderá ser denunciado ao MPE (Ministério Público Estadual) na condição de acusado para a Justiça. A partir de então, passa a responder pelo crime e, se condenado, pode ficar preso no período de 12 a 15 anos.

Confira a entrevista com a delegada Karolina Souza: