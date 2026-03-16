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GeraÃ§Ã£o de renda

Curso de processamento da carne do peixe capacita alunosÂ em AnastÃ¡cio

Participantes aprenderam tÃ©cnicas para produzir bolinho, croquete, fishburguer, linguiÃ§a e outros derivados

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 16:27

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A capacitaÃ§Ã£o teve como objetivo incentivar o aproveitamento do pescado e apresentar novas possibilidades de geraÃ§Ã£o de renda / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nos dias 12 e 13 de março o curso "Processamento da carne do peixe", no Centro de Qualificação Profissional (CQP). A capacitação contou com a participação de 10 alunos e foi promovida em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Durante o curso, os participantes aprenderam técnicas de aproveitamento e preparo do pescado, produzindo diversos alimentos derivados do peixe, como bolinho, croquete, fishburguer, linguiça de peixe, isca de peixe, nuggets, quibe e pastel, todos elaborados a partir da carne do peixe. A capacitação teve como objetivo incentivar o aproveitamento do pescado e apresentar novas possibilidades de geração de renda, agregando valor ao produto e ampliando as oportunidades para os participantes no município de Anastácio.

Prestigiaram o encerramento do curso o prefeito Manoel Aparecido – Cido, a secretária de Assistência Social Mary Beltrão e demais secretários municipais, os vereadores Vilma Ferreira e Joel Feta, e o mobilizador do Senar/MS, Valnir Nascimento. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional e o incentivo ao empreendedorismo.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura para promover capacitações que gerem oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo a economia local e contribuindo para a autonomia financeira das famílias anastacianas.

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