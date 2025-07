Curso Técnico em Administração está com inscrições abertas em Anastácio

Unidade IFMS / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), firmou parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para oferecer o Curso Técnico em Administração, na modalidade semipresencial. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na Semed, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.



O curso tem duração de um ano e oferece formação técnica certificada e gratuita. As aulas serão realizadas na Escola Municipal Teodoro Rondon e contemplam conteúdos teóricos e práticos organizados de forma semipresencial, possibilitando maior flexibilidade para os estudantes.



A iniciativa busca ampliar o acesso à educação profissional e técnica no município, promovendo a qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. A formação é voltada para quem deseja iniciar uma carreira na área administrativa ou se aprimorar profissionalmente.



Com a parceria entre a Prefeitura de Anastácio, a Semed e o IFMS, o curso representa mais uma ação voltada à oferta de educação pública gratuita e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento profissional e social da população local.



Serviço



Curso Técnico em Administração (semipresencial)



Duração: 1 ano



Local das aulas: Escola Municipal Teodoro Rondon



Inscrições: na Semed, das 7h às 13h (segunda a sexta-feira)



Parceria: Prefeitura de Anastácio | SEMED | IFMS



Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Educação.

