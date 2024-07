Curto-circuito provoca incêndio em residência de Anastácio

Divulgação

Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou moradores na noite de ontem (8), na Rua Dona Joaninha, em Anastácio.



Segundo divulgado pelos bombeiros, as chamadas foram provocadas por um superaquecimento em um fio elétrico, resultando em um curto-circuito que lançou fagulhas no forro de PVC da edificação.



Devido a rápida intervenção da guarnição de salvamento, não houve propagação do fogo, mas foi identificado um buraco no forro.



Após realizar uma minuciosa vistoria no imóvel, os bombeiros garantiram que a situação estava sob controle e orientaram o proprietário a buscar um eletricista para uma manutenção preventiva completa na residência.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a orientação é que os moradores realizem inspeções periódicas e manutenções preventivas em suas instalações elétricas, uma vez que incidentes como curtos-circuitos são frequentes causadores de incêndios residenciais.