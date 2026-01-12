Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 17:01

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Curto-circuito provoca incêndio em residência em Anastácio

ocorrência foi atendida por militares do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 08:55

Atualizado em 12/01/2026 às 10:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (10), por volta das 19h, no município de Anastácio. As chamas atingiram principalmente um dos quartos do imóvel, causando danos a móveis e objetos pessoais.

A ocorrência foi atendida por militares do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento (2º SGBM/3º GBM). Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o incêndio em fase de controle inicial, realizado por populares com o uso de baldes com água. Para acessar o interior da casa, foi necessário o arrombamento do portão, da porta da cozinha e da porta do quarto atingido pelo fogo.

A equipe deu continuidade ao combate, conseguindo extinguir completamente as chamas e realizar o rescaldo para evitar reignição. Segundo relato de uma das vítimas, identificada pelas iniciais R.P.S., o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito em um carregador de celular conectado a uma caixa de som, que permaneceu ligado sobre a cama.

O fogo destruiu móveis do quarto, incluindo cama, roupas, mochila e ventilador. Durante a ocorrência, uma pessoa apresentou crise convulsiva e foi socorrida, sendo encaminhada para atendimento médico. O proprietário do imóvel foi orientado a registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

• Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

• Bombeiros extinguem incêndio florestal no Pantanal do Nabileque

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Mutirão do MEI oferece atendimento gratuito a empreendedores em Anastácio

Fogo

Incêndio destrói quarto de residência em Anastácio

Janeiro Roxo

Anastácio intensifica ações de orientação sobre hanseníase

Bombeiros resgatam cão ferido preso em bueiro em Anastácio

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

Veículo pega fogo em Anastácio

Cuidado

Bombeiros resgatam cão ferido preso em bueiro em Anastácio

Publicidade

Ocorrência

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

ÚLTIMAS

Colisão

Acidente entre Biz e bicicleta é registrado na Pantaneta

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.

Política

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo