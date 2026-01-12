Curto-circuito provoca incêndio em residência em Anastácio

ocorrência foi atendida por militares do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento
Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (10), por volta das 19h, no município de Anastácio. As chamas atingiram principalmente um dos quartos do imóvel, causando danos a móveis e objetos pessoais.
A ocorrência foi atendida por militares do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento (2º SGBM/3º GBM). Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o incêndio em fase de controle inicial, realizado por populares com o uso de baldes com água. Para acessar o interior da casa, foi necessário o arrombamento do portão, da porta da cozinha e da porta do quarto atingido pelo fogo.
A equipe deu continuidade ao combate, conseguindo extinguir completamente as chamas e realizar o rescaldo para evitar reignição. Segundo relato de uma das vítimas, identificada pelas iniciais R.P.S., o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito em um carregador de celular conectado a uma caixa de som, que permaneceu ligado sobre a cama.
O fogo destruiu móveis do quarto, incluindo cama, roupas, mochila e ventilador. Durante a ocorrência, uma pessoa apresentou crise convulsiva e foi socorrida, sendo encaminhada para atendimento médico. O proprietário do imóvel foi orientado a registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.
