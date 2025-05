Defensoria de Anastácio presta mais de 18 mil atendimentos em 5 anos

Divulgação/ DPEMS

Nos últimos cinco anos, a Defensoria Pública de Anastácio, instalada na 11ª Regional de Aquidauana da Defensoria de Mato Grosso do Sul, prestou 18.704 atendimentos, de acordo com dados da Coordenadoria de Pesquisas e Estudos da instituição. De 2020 a 2024, o aumento foi de 79,5%.



São 1.508 processos em andamento, o que demonstra que essa comarca vem sendo muito procurada. Cerca de 80% das demandas são da área cível, enquanto 20% da criminal.



“Com a plataforma de agendamento eletrônico, nosso atendimento aumentou expressivamente e também em razão da acentuação das desigualdades sociais, o que faz com que as pessoas necessitem mais ainda do sistema de Justiça”, contextualiza a defensora pública Sara Curcino Martins de Oliveira, titular de Anastácio desde 2018.



Recentemente, a defensora pública apresentou ao prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, “Cido”, os resultados do estudo sobre os atendimentos prestados pela Defensoria Pública na comarca no período. De acordo com ela, a parceria com o Poder Executivo municipal tem sido essencial para a qualidade dos serviços prestados à população anastaciana.

