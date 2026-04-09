Defensoria recebe Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Anastácio

Divulgação/ DPEMS

A Câmara Municipal de Anastácio homenageou a equipe da Defensoria Pública com uma Moção de Aplausos em sessão ordinária realizada no dia 31 de março. O reconhecimento público destaca a dedicação e a eficiência dos serviços prestados à população ao longo do último ano.



A honraria foi entregue nominalmente aos integrantes da unidade: Ana Júlia Costa Moraes, Arietha Neves Costa, Caio Breno Ribeiro Neves, Kalena da Silva de Castro Benevides, Rayssa Leite Artigas e Thaís Loureiro dos Santos.



Durante o evento, a defensora pública da comarca, Sara Curcino Martins de Oliveira, apresentou o balanço de produtividade da comarca relativo a 2025. Os dados, consolidados pela Coordenadoria de Pesquisas e Estudos (CPES), revelam que a unidade realizou 3.943 atendimentos no período. Com este volume, Anastácio ocupa a 19ª posição no ranking estadual de produtividade entre as comarcas de segunda entrância.



O relatório técnico detalha que a área Cível responde por 88,8% da demanda local, com 3.504 procedimentos. Já o setor Criminal registrou 439 atendimentos (11,2%).



Para a defensora Sara Curcino, o reconhecimento legislativo e os números apresentados confirmam a importância da instituição.



“Aproveitei o momento para divulgar o relatório e reafirmar o compromisso da nossa equipe com o acesso à justiça”, pontuou.



A Defensoria Pública em Anastácio mantém um fluxo de crescimento constante. O total de assistências em 2025 supera os registros de 2021, o que demonstra a consolidação da unidade como referência de amparo jurídico para a comunidade vulnerável da região.



A unidade da Defensoria Pública em Anastácio atende de segunda a sexta-feira. O agendamento de consultas e o acompanhamento de processos podem ser realizados pelo portal oficial da instituição (www.defensoria.ms.def.br).