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Desempenho

Delegação de Anastácio conquista pódio no Festival Estadual da Criança e Juventude de Xadrez

Jovens enxadristas garantiram terceiro, quarto e sétimo lugares na categoria Sub09 Feminino

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 10:05

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A presença da delegação no festival também serviu como incentivo para novos talentos, fortalecendo ainda mais o xadrez escolar / Divulgação

A cidade de Anastácio foi muito bem representada na II etapa do Festival Estadual da Criança e Juventude de Xadrez 2026, realizado no município de Três Lagoas no último sábado, dia 16. O evento, promovido pela Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (FESMAX), reuniu cerca de 250 jovens enxadristas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul. A delegação anastaciana retornou para casa com importantes resultados e excelente desempenho nas categorias de base.

A competição foi válida para rating rápido da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e contou com disputas nas categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Destaques femininos

Na categoria Sub09 Feminino, Anastácio brilhou com Sophia Eduarda Pariz da Silva (3º lugar), Júlia Romerio Vicentr (4º lugar) e Lavínia Centurião de Souza Porto (7º lugar). Na categoria Sub11 Feminino, Luísa Pariz Cacho conquistou o 8º lugar. Na Sub13 Feminino, Nicole Queiroz de Arruda ficou em 8º lugar, e Joyce Pessoa Arruda alcançou o 11º lugar na categoria Sub15 Feminino.

Destaques masculinos

No naipe masculino, a categoria Sub07 teve Miguel Arce Paz (6º lugar), Davi Luiz Arce Paz (11º lugar) e Miguel Morelli Zaurisio (13º lugar). Na categoria Sub11, que contou com cerca de 50 competidores, Pedro Henrique Centurião de Souza Porto alcançou o 22º lugar. Já na categoria Sub13, com 60 competidores, Matheus Morelli Zaurisio conquistou brilhantemente o 20º lugar. Na categoria Sub15, Éryco Augusto Pariz da Silva garantiu o 4º lugar, Claudemir Henrry Pariz Alaman conquistou o 18º lugar e Paulo César da Silva Lopes alcançou o 25º lugar.

Equipe e apoio

A delegação contou com os professores técnicos Adriana Pariz e Érico Pariz. Os jovens atletas enfrentaram adversários de alto nível técnico e conseguiram alcançar posições de destaque, mostrando a força do xadrez anastaciano no cenário estadual. Além das conquistas individuais, a participação da delegação reforça o crescimento da modalidade no município e o trabalho desenvolvido pelos professores e apoiadores do esporte.

A presença da delegação no festival também serviu como incentivo para novos talentos, fortalecendo ainda mais o xadrez escolar e esportivo em Anastácio. Pais, familiares e treinadores comemoraram os resultados obtidos pelos estudantes, destacando o empenho e a disciplina dos participantes.

O Festival Estadual da Criança e Juventude de Xadrez segue sendo uma das principais competições de base do estado, proporcionando experiência, aprendizado e integração entre os jovens enxadristas sul-mato-grossenses. A participação da delegação foi possível graças ao apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, do Centro de Ensino em Matemática e Xadrez (CEMAX) e do incentivo dos pais e responsáveis.

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