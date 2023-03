Motorista morre após carro ser arrastado pela enxurrada em Anastácio

O carro foi arrastado pela a enxurrada e o corpo deve ser tirado na manhã de hoje 14 / Você repórter

Em Anastácio, um motorista foi encontrado morto dentro do carro caído em um córrego na região do Assentamento São Manoel.As primeiras informações apontam que o veículo foi arrastado pela enxurrada no fim de semana, contudo, o carro foi localizado somente ontem, segunda-feira, dia13.

No local há um desvio, pois a ponte do córrego está quebrada, para os moradores da região onde aconteceu o acidente, existe há a suspeita de que o veículo tenha atolado, sendo que o motorista resolveu dormir dentro do carro, mas o nível de água aumentou e ele acabou arrastado pela enxurrada.

O local é um longo trecho com quedas e muitas pedras.

O carro se trata de um veículo modelo um Fiat Uno, de acordo com informações de populares que moram na região, o carro era conduzido por um homem identificado somente pelo primeiro nome: Jair, mas não tem certeza de que é ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a noite e já esta no local efetuando os trabalhos para retirada da vítima na manhã de hoje.