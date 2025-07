Briga entre irmãos acaba na delegacia em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Em Anastácio, uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar atendeu, nesta quinta-feira (3), uma ocorrência de desentendimento familiar no Centro da cidade, envolvendo dois irmãos.

De acordo com o relato, um dos envolvidos, de 45 anos, afirmou ter sido agredido com um soco nas costas após repreender o irmão, de 27 anos, por suposto uso de drogas dentro da residência onde ambos vivem com a mãe idosa. Além da agressão física, o suspeito também teria feito ameaças e ofensas verbais.