Dia D tem vacinação antirrábica e orientações à população em Anastácio

Cães e gatos foram imunizados contra a raiva na Praça Garibaldi Medeiros; animais também passaram por testes de leishmaniose
Mobilização ofereceu vacinação contra a raiva para cães e gatos / Divulgação
A Praça Garibaldi Medeiros recebeu, neste domingo (30), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica e das ações do Agosto Verde, mês dedicado à conscientização e prevenção da leishmaniose canina em Anastácio.
Realizada pela Prefeitura Municipal - através da Secretaria de Saúde -, em parceria com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), a mobilização ofereceu vacinação contra a raiva para cães e gatos, além de orientações à população sobre a leishmaniose e os cuidados necessários para prevenir a doença.
Durante a programação, também foram realizados testes para diagnóstico da leishmaniose em cães, ampliando as ações de vigilância e prevenção desenvolvidas no município.
O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou os trabalhos realizados pelas equipes do CCZ e destacou a importância das medidas preventivas para preservar a saúde dos animais e contribuir para a proteção da população.
A vacinação antirrábica segue nas áreas urbana e rural de Anastácio, com o objetivo de ampliar a cobertura e garantir a proteção de cães e gatos contra a raiva.
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