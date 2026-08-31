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Saúde animal

Dia D tem vacinação antirrábica e orientações à população em Anastácio

Cães e gatos foram imunizados contra a raiva na Praça Garibaldi Medeiros; animais também passaram por testes de leishmaniose

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 14:52

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Mobilização ofereceu vacinação contra a raiva para cães e gatos / Divulgação

A Praça Garibaldi Medeiros recebeu, neste domingo (30), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica e das ações do Agosto Verde, mês dedicado à conscientização e prevenção da leishmaniose canina em Anastácio.

Realizada pela Prefeitura Municipal - através da Secretaria de Saúde -, em parceria com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), a mobilização ofereceu vacinação contra a raiva para cães e gatos, além de orientações à população sobre a leishmaniose e os cuidados necessários para prevenir a doença.

Durante a programação, também foram realizados testes para diagnóstico da leishmaniose em cães, ampliando as ações de vigilância e prevenção desenvolvidas no município.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou os trabalhos realizados pelas equipes do CCZ e destacou a importância das medidas preventivas para preservar a saúde dos animais e contribuir para a proteção da população.

A vacinação antirrábica segue nas áreas urbana e rural de Anastácio, com o objetivo de ampliar a cobertura e garantir a proteção de cães e gatos contra a raiva.

Veja mais fotos:

Dia D reforça vacinação contra a raiva e prevenção em Anastácio2

Dia D reforça vacinação contra a raiva e prevenção em Anastácio3

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